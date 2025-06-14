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Силовики задержали огромную партию опия, ввезённого из Таджикистана

Vaib.uz (Узбекистан. 14 июня). Сотрудники Службы государственной безопасности пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков.

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Источник: СГБ

В ходе спецоперации был задержан 35-летний житель Шерабадского района Сурхандарьинской области, который пытался провезти почти 50 килограммов опия на территорию Узбекистана.

Наркотик — 49,5 кг опия — был тщательно спрятан в тайнике грузового отсека автомобиля марки DAF, которым управлял сам задержанный. Оперативники остановили его на въезде в Тахтакупырский район Каракалпакстана.

Как выяснилось в ходе доследственной проверки, наркотик был ввезён контрабандным путём из Таджикистана и предназначался для сбыта на территории Хорезмской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 246 (контрабанда) и части 5 статьи 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и иные действия с наркотическими средствами) Уголовного кодекса. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие продолжается. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможных соучастников и каналов поставки наркотиков.