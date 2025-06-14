Силовики задержали огромную партию опия, ввезённого из Таджикистана

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 246 (контрабанда) и части 5 статьи 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и иные действия с наркотическими средствами) Уголовного кодекса. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.