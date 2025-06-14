Над Невинномысском Ставропольского края уничтожены БПЛА: что произошло, есть ли пострадавшие

Как сообщил telegram-канал Shot, около 3:20 по местному времени в городе прозвучала сирена воздушной тревоги, после чего последовали взрывы, были видны яркие вспышки в небе. Там же заявили что, ВСУ якобы атаковали местное химическое предприятие с использованием дронов.