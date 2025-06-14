Над Невинномысском Ставропольского края уничтожены БПЛА: что произошло, есть ли пострадавшие

БПЛА ВСУ атаковали Ставропольский край, есть пострадавший.
В ночь на 14 июня в небе Ставропольского края прогремело не менее десяти взрывов. В регионе замечены БПЛА. Обломки вражеских аппаратов упали в промзоне Невинномысска. Что известно о произошедшем — в материале URA.RU.
Во сколько объявили беспилотную опасность.
БПЛА замечены над НевинномысскомФото: скрин.
Опасность БПЛА на территории Ставропольского края была объявлена в пять утра по местному времени. Глава региона Владимир Владимиров объявил о ней в своем telegram-канале.
Как сообщил telegram-канал Shot, около 3:20 по местному времени в городе прозвучала сирена воздушной тревоги, после чего последовали взрывы, были видны яркие вспышки в небе. Там же заявили что, ВСУ якобы атаковали местное химическое предприятие с использованием дронов.
Подтверждение атаки БПЛА.
Губернатор в telegram-канале заявил о работе средств противовоздушной обороны (ПВО). По словам Владимирова, обломки БПЛА упали на территорию промышленной зоны в Невинномысске.
Сколько человек пострадало.
По словам главы региона, пострадал один человек. Ему предоставляется необходимая медицинская помощь. На место происшествия выехали экстренные службы, проводится обследование прилегающей территории.
Сколько раз ВСУ атаковали регион.
ВСУ атаковали регион уже в седьмой раз. Ранее режим повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотников вводился 8 и 23 марта, 9 и 12 апреля, а также 2 и 3 мая.