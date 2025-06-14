Российским войскам в ДНР попался неожиданный противник

«Обнаруженные документы — это и есть свидетельство того, что все-таки есть наемники из разных стран, в основном это Польша и Грузия. Но они были, а теперь их нет», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости. По его словам, среди уничтоженных бойцов были граждане Польши и Грузии. Освобождение населенного пункта происходило в ходе активных боевых действий, завершившихся на этой неделе.