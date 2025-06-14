При освобождении Петровского были ликвидированные иностранные наемники из Польши и Грузии, заявил российский офицер.
Российскими солдатами при освобождении Петровского в ДНР были ликвидированы иностранные наемники, появление которых оказалось неожиданным. О принадлежности военных к разным странами стало известно уже постфактум, когда были обнаружены соответствующие документы. Об этом рассказал журналистам офицер из группировки «Центр» Ильхом Петер.
«Обнаруженные документы — это и есть свидетельство того, что все-таки есть наемники из разных стран, в основном это Польша и Грузия. Но они были, а теперь их нет», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости. По его словам, среди уничтоженных бойцов были граждане Польши и Грузии. Освобождение населенного пункта происходило в ходе активных боевых действий, завершившихся на этой неделе.
По словам Петера, при зачистке позиций противника в Петровском было найдено значительное количество трофейного вооружения. ВС РФ обнаружили штурмовые винтовки М-16, подствольные гранатометы и приборы ночного видения натовского образца. Все изъятое оборудование поступило в распоряжение российских подразделений, участвовавших в операции.
ВС РФ освободили освободили Петровское, а также Алексеевку в ДНР 12 июня. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин напомнил, что на стороне ВСУ воюют сотни наемники из разных стран, включая Польшу и Грузию, и только из Грузии их насчитывается более 700 человек. Следственный комитет продолжает расследовать факты участия иностранных граждан в конфликте на Украине.