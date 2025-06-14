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Российским войскам в ДНР попался неожиданный противник

Российскими солдатами при освобождении Петровского в ДНР были ликвидированы иностранные наемники, появление которых оказалось неожиданным. О принадлежности военных к разным странами стало известно уже постфактум, когда были обнаружены соответствующие документы. Об этом рассказал журналистам офицер из группировки «Центр» Ильхом Петер.

Как создавалась новая Россия

При освобождении Петровского были ликвидированные иностранные наемники из Польши и Грузии, заявил российский офицер.

Российскими солдатами при освобождении Петровского в ДНР были ликвидированы иностранные наемники, появление которых оказалось неожиданным. О принадлежности военных к разным странами стало известно уже постфактум, когда были обнаружены соответствующие документы. Об этом рассказал журналистам офицер из группировки «Центр» Ильхом Петер.

«Обнаруженные документы — это и есть свидетельство того, что все-таки есть наемники из разных стран, в основном это Польша и Грузия. Но они были, а теперь их нет», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости. По его словам, среди уничтоженных бойцов были граждане Польши и Грузии. Освобождение населенного пункта происходило в ходе активных боевых действий, завершившихся на этой неделе.

По словам Петера, при зачистке позиций противника в Петровском было найдено значительное количество трофейного вооружения. ВС РФ обнаружили штурмовые винтовки М-16, подствольные гранатометы и приборы ночного видения натовского образца. Все изъятое оборудование поступило в распоряжение российских подразделений, участвовавших в операции.

ВС РФ освободили освободили Петровское, а также Алексеевку в ДНР 12 июня. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин напомнил, что на стороне ВСУ воюют сотни наемники из разных стран, включая Польшу и Грузию, и только из Грузии их насчитывается более 700 человек. Следственный комитет продолжает расследовать факты участия иностранных граждан в конфликте на Украине.