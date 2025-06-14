Сегодня ночью вражеский беспилотник пытался атаковать предприятие в Самарской области

В ночь на 14 июня Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки с использованием беспилотного летательного аппарата на одно из промышленных предприятий Новокуйбышевска. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.