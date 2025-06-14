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Сегодня ночью вражеский беспилотник пытался атаковать предприятие в Самарской области

В ночь на 14 июня Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки с использованием беспилотного летательного аппарата на одно из промышленных предприятий Новокуйбышевска. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

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Источник: Life.ru

По его словам, в результате инцидента повреждений и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

«Сегодня ночью была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска. Повреждений и пострадавших нет», — рассказал Федорищев.

Ранее Вооружённые формирования Украины предприняли попытку атаки на химическое предприятие, расположенное в городе Невинномысск Ставропольского края. В районе предприятия была включена сирена воздушной тревоги, после чего прогремела серия взрывов, предположительно, связанных с работой системы противовоздушной обороны.