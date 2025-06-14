Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На акции протеста у Капитолия в Вашингтоне арестовали около 60 человек

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Около 60 человек арестованы на акции протеста у Капитолия в Вашингтоне, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

«Группа из около 60 человек была арестована у Капитолия в пятницу вечером после того, как прорвала полицейское заграждение из велосипедных стоек», — указывает телеканал.

Отмечается, что порядка 75 человек протестовали у здания верховного суда страны, однако, когда они собрались уходить, полиция оградила периметр велосипедными стойками, чтобы не дать участникам акции пройти к Капитолию.

Полиция заявила, что всем арестованным будет предъявлено обвинение в незаконной демонстрации и пересечении полицейского заграждения.

Источник в правоохранительных органах заявил CNN, что демонстранты входили в группу ветеранов, протестующую против фашизма.

Седьмого июня в центре Лос-Анджелеса состоялся масштабный рейд Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), в ходе которого было выявлено значительное число нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о введении в город бойцов национальной гвардии.

Власти округа Лос-Анджелес позднее заявили, что не обращались за помощью к нацгвардии, и подчеркнули, что решение о её вводе было принято без согласования с местными властями. В связи с этим губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал иск против президента США Дональда Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсетта за нарушение федерального законодательства и Конституции.

После беспорядков в Лос-Анджелесе, вспыхнувших в ответ на рейд ICE, протесты и демонстрации против политики администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, включая Вашингтон.