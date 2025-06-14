На акции протеста у Капитолия в Вашингтоне арестовали около 60 человек

«Группа из около 60 человек была арестована у Капитолия в пятницу вечером после того, как прорвала полицейское заграждение из велосипедных стоек», — указывает телеканал.
Отмечается, что порядка 75 человек протестовали у здания верховного суда страны, однако, когда они собрались уходить, полиция оградила периметр велосипедными стойками, чтобы не дать участникам акции пройти к Капитолию.
Полиция заявила, что всем арестованным будет предъявлено обвинение в незаконной демонстрации и пересечении полицейского заграждения.
Источник в правоохранительных органах заявил CNN, что демонстранты входили в группу ветеранов, протестующую против фашизма.
Седьмого июня в центре Лос-Анджелеса состоялся масштабный рейд Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), в ходе которого было выявлено значительное число нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о введении в город бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес позднее заявили, что не обращались за помощью к нацгвардии, и подчеркнули, что решение о её вводе было принято без согласования с местными властями. В связи с этим губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал иск против президента США Дональда Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсетта за нарушение федерального законодательства и Конституции.
После беспорядков в Лос-Анджелесе, вспыхнувших в ответ на рейд ICE, протесты и демонстрации против политики администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, включая Вашингтон.