На акции протеста у Капитолия в Вашингтоне арестовали около 60 человек

Власти округа Лос-Анджелес позднее заявили, что не обращались за помощью к нацгвардии, и подчеркнули, что решение о её вводе было принято без согласования с местными властями. В связи с этим губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал иск против президента США Дональда Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсетта за нарушение федерального законодательства и Конституции.