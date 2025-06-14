В Новосибирской области за двое суток на водоемах утонули семь человек

Трое взрослых мужчин погибли в разных районах области. В Сузунском районе 19-летний парень пытался переплыть реку Нижний Сузун и не справился с течением. В парке «Кольцово» очевидцы и спасатель вытащили из воды 30-летнего мужчину, однако спасти его не удалось — врачи констатировали смерть. Еще один мужчина погиб в Искитимском районе. В двух случаях отмечено алкогольное опьянение.