В Новосибирской области за двое суток на водоемах утонули семь человек

Сразу семь человек, включая троих детей, утонули за 12 и 13 июня на водоемах Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Трагедии произошли в Бердске, Новосибирске, Искитиме, Кольцово, а также в Сузунском и Искитимском районах. Ни одно из мест, где утонули люди, не предназначено для купания — везде установлены запрещающие знаки.
Вечером 12 июня в Бердске пропал 6-летний мальчик. Его тело спасатели обнаружили в реке Бердь — ребёнок был без присмотра взрослых. В этот же день на озере в СНТ «Ключи-1» утонул 45-летний мужчина — он пошел под воду на глазах очевидцев.
13 июня трагедий стало ещё больше. В Новосибирске на Юго-Западном жилмассиве утонула 13-летняя девочка — она исчезла в котловане в нескольких метрах от берега. Спасатели обнаружили ее на глубине. Девочка также была без сопровождения взрослых.
В тот же день на реке Бердь в Искитиме утонул еще один подросток — 13-летний мальчик отдыхал у воды с братом, но домой так и не вернулся.
Трое взрослых мужчин погибли в разных районах области. В Сузунском районе 19-летний парень пытался переплыть реку Нижний Сузун и не справился с течением. В парке «Кольцово» очевидцы и спасатель вытащили из воды 30-летнего мужчину, однако спасти его не удалось — врачи констатировали смерть. Еще один мужчина погиб в Искитимском районе. В двух случаях отмечено алкогольное опьянение.
МЧС напоминает: купание в неорганизованных местах опасно для жизни. Все погибшие дети находились у воды без сопровождения взрослых. Спасатели просят соблюдать меры безопасности и не рисковать жизнью — своей и чужой.