СК взял на контроль дело о гибели девочки, подвергавшейся домашнему насилию

Председатель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней в городе Морозовске Ростовской области. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщили в пресс-службе информационного центра СК России.
Уточняется, что 15-летняя девочка длительное время подвергалась издевательствам со стороны матери и ее сожителя: они систематически избивали ее и неоднократно оформляли временное устройство в приют.
В мае текущего года мать девочки впала в кому, и школьница вновь была помещена в социальное учреждение, где скончалась при неустановленных обстоятельствах. Общественность обеспокоена судьбой младших детей, находящихся в приюте, а также бездействием школы и профильных структур, знавших о происходящем.
В настоящее время СУ СК России по Ростовской области проводит процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело, доложить об установленных обстоятельствах и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, говорится в сообщении.
16 апреля в Воронеже арестовали мать, которая на три дня заперла в квартире трехлетнюю дочь без еды и воды. Истощенная девочка смогла забраться на подоконник и позвать на помощь прохожих. Теперь матери грозит срок за покушение на убийство малолетней. Как девочке удалось выжить в таких условиях, разбиралась «Вечерняя Москва».