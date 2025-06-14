СК взял на контроль дело о гибели девочки, подвергавшейся домашнему насилию

16 апреля в Воронеже арестовали мать, которая на три дня заперла в квартире трехлетнюю дочь без еды и воды. Истощенная девочка смогла забраться на подоконник и позвать на помощь прохожих. Теперь матери грозит срок за покушение на убийство малолетней. Как девочке удалось выжить в таких условиях, разбиралась «Вечерняя Москва».