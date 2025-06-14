В районе Омской области ввели особый режим из-за горящей свалки

Очаги возгорания тушатся мотопомпами, но, к сожалению, толщина залегания мусора велика и нет возможности провести тушение на всех участках свалки этой техникой. Была подключена бригада пожарной части для предотвращения возгораний за пределами свалки и для снятия опасности перехода огня на территорию населенного пункта.