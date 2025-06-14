В районе Омской области ввели особый режим из-за горящей свалки

В Любинском районе Омской области несколько дней не удается потушить свалку. Администрация района сообщила, что они в курсе проблемы и пытаются ее решить.
"С 4 июня ведутся работы по тушению возгораний и задымлений: была опахана часть территории свалки со стороны поселка (другая часть обрамлена болотом), тяжелой техникой проведено буртование свалки.
Очаги возгорания тушатся мотопомпами, но, к сожалению, толщина залегания мусора велика и нет возможности провести тушение на всех участках свалки этой техникой. Была подключена бригада пожарной части для предотвращения возгораний за пределами свалки и для снятия опасности перехода огня на территорию населенного пункта.
Работы по тушению свалки не останавливаются, к сожалению, задымленность убрать полностью нет возможности", — прокомментировали представители администрации.
По данным МЧС по Омской области, с 10 июня 2025 года в связи с горением мусора на свалке в поселке Любинский и значительным задымлением прилегающей к свалке местности на территории поселка Любинский введен режим «Повышенной готовности».
Напомним, что СК РФ по Омской области проводит проверку по факту горения свалки в Оконешниковском районе региона.