Как в боевике: в Ташкенте задержана банда налётчиков, готовивших вооружённое ограбление частного дома

Всё началось с того, что в махалле появилась чёрная Gentra без номерных знаков и с тонированными стёклами. Машина двигалась хаотично, периодически останавливаясь у одного из частных домов, явно наблюдая за происходящим. Подозрительное поведение водителя не осталось без внимания — обеспокоенные граждане сообщили о происходящем участковому инспектору.