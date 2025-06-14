Как в боевике: в Ташкенте задержана банда налётчиков, готовивших вооружённое ограбление частного дома

Благодаря бдительности жителей махалли Регистон и оперативным действиям правоохранителя преступление было сорвано в последний момент.
Всё началось с того, что в махалле появилась чёрная Gentra без номерных знаков и с тонированными стёклами. Машина двигалась хаотично, периодически останавливаясь у одного из частных домов, явно наблюдая за происходящим. Подозрительное поведение водителя не осталось без внимания — обеспокоенные граждане сообщили о происходящем участковому инспектору.
Старший лейтенант, не теряя времени, прибыл на место и попытался установить личность водителя. Тот отказался представиться и, услышав по рации вызов патрульных, попытался скрыться. Однако попытка бегства провалилась — машину оперативно задержали, а подозреваемый был доставлен в отделение.
В автомобиле правоохранители обнаружили целый арсенал: ножи, скотч, верёвки, рации, женский парик и другие предметы, подготовленные для нападения. Номерные знаки от автомобиля были спрятаны в багажнике. Всё это указывало на тщательно спланированную операцию.
Задержанным оказался 24-летний уроженец Андижанской области. Он признался, что в течение нескольких дней следил за одним из домов, планируя ограбление вместе с четырьмя подельниками. По его словам, они намеревались проникнуть в дом, запугать хозяев и завладеть деньгами.
Преступная группа действовала по заранее составленному плану, и если бы их не остановили — последствия для семьи могли быть трагическими.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 164 Уголовного кодекса — «Разбой, совершённый группой лиц с проникновением в жилище». Злоумышленникам грозит длительное тюремное заключение. Один из подозреваемых уже дал признательные показания и заявил, что раскаивается в содеянном.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают личности других участников группы и проверяют, могли ли они быть причастны к другим аналогичным преступлениям.