Появилось видео падения иранской ракеты на жилые дома Тель-Авива. Видео

Ракета упала на жилой квартал в пригороде Тель-Авива.
В сети появились кадры попадания иранской ракеты в жилой район Тель-Авива. В результате инцидента погиб один человек, еще 20 получили ранения, сообщает telegram-канал shot.
«Падения иранской ракеты на жилой квартал в пригороде Тель-Авива», — написал telegram-канал. Он добавил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии после обрушения части жилых зданий.
Ранее израильский министр обороны Исраэль Кац осудил иранский ракетный удар как грубое нарушение всех установленных границ. Он подчеркнул, что атаки по гражданским объектам перешли все допустимые пределы. Кац пообещал жесткий ответ и возмездие за действия Ирана против израильского населения, передает «Царьград».