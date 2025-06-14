Появилось видео падения иранской ракеты на жилые дома Тель-Авива. Видео

Ранее израильский министр обороны Исраэль Кац осудил иранский ракетный удар как грубое нарушение всех установленных границ. Он подчеркнул, что атаки по гражданским объектам перешли все допустимые пределы. Кац пообещал жесткий ответ и возмездие за действия Ирана против израильского населения, передает «Царьград».