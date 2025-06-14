В режиме «черного неба» — в Самарской области 13−14 июня объявлены НМУ 1

Власти Самарской области призывают население быть внимательными к своему здоровью и соблюдать рекомендации в период действия режима НМУ. В особую группу риска входят дети, пожилые люди и лица, страдающие хроническими заболеваниями дыхательной системы и сердечно-сосудистыми патологиями.