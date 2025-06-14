В режиме «черного неба» — в Самарской области 13−14 июня объявлены НМУ 1

С 19:00 13 июня до 09:00 14 июня 2025 года на территории Самарской области действует режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности.
Такое решение принято в связи с установившейся безветренной погодой, которая препятствует естественному рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.
Режим НМУ, именуемый также как «чёрное небо», означает, что концентрация вредных примесей в воздухе может значительно превысить предельно допустимые нормы.
Особенно высок риск ухудшения экологической обстановки вблизи крупных промышленных предприятий и оживлённых автотрасс.
Этот период характеризуется застоем воздушных масс, из-за чего выхлопы от автомобилей и выбросы предприятий остаются в приземном слое, создавая угрозу для здоровья населения.
Для минимизации антропогенного воздействия на атмосферу региональные власти направили рекомендации крупным промышленным предприятиям снизить объёмы вредных выбросов.
Предприятиям предложено временно скорректировать производственные графики и перейти на менее ресурсоёмкие режимы работы.
Список организаций, находящихся под контролем:
Самара:
АО «Куйбышевнефтепереработка» (КНПЗ).
ОАО «ЕПК Самара».
АО «Группа компаний “Электрощит-ТМ Самара”».
ООО «СКС».
ООО «Завод приборных подшипников».
АО «Самаранефтепродукт».
ОАО ПКК «Весна».
МП г. Самара «ТТУ».
Сызрань:
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод».
АО «РН-Транс» (две площадки).
АО «Тяжёлый машиностроительный завод» («ТЯЖМАШ»).
АО «Самаранефтепродукт».
Отрадный:
АО «Отрадненский газоперерабатывающий завод».
НПС «Муханово» АО «Транснефть-Приволга» (Бугурусланское РНУ).
Чтобы минимизировать влияние загрязнённого воздуха на организм, специалисты дают следующие рекомендации:
Избегайте длительного пребывания на улице вечером и ночью, когда концентрация вредных веществ достигает максимума.
Проветривайте помещения утром или днём, пока уровень загрязнения ещё невысок.
Используйте средства индивидуальной защиты — маски или респираторы, особенно если вы живёте рядом с промзонами или оживлёнными трассами.
Следите за самочувствием: при первых признаках недомогания — головная боль, кашель, одышка, общая слабость — лучше обратиться к врачу.
Забота о здоровье — важнее всего.
Власти Самарской области призывают население быть внимательными к своему здоровью и соблюдать рекомендации в период действия режима НМУ. В особую группу риска входят дети, пожилые люди и лица, страдающие хроническими заболеваниями дыхательной системы и сердечно-сосудистыми патологиями.
Ситуация находится на контроле у регионального министерства экологии и представителей Роспотребнадзора. За дополнительной информацией можно обращаться к официальным источникам и следить за обновлениями прогнозов состояния атмосферного воздуха.
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.