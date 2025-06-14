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В режиме «черного неба» — в Самарской области 13−14 июня объявлены НМУ 1

С 19:00 13 июня до 09:00 14 июня 2025 года на территории Самарской области действует режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности.

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С 19:00 13 июня до 09:00 14 июня 2025 года на территории Самарской области действует режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности.

Такое решение принято в связи с установившейся безветренной погодой, которая препятствует естественному рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

Режим НМУ, именуемый также как «чёрное небо», означает, что концентрация вредных примесей в воздухе может значительно превысить предельно допустимые нормы.

Особенно высок риск ухудшения экологической обстановки вблизи крупных промышленных предприятий и оживлённых автотрасс.

Этот период характеризуется застоем воздушных масс, из-за чего выхлопы от автомобилей и выбросы предприятий остаются в приземном слое, создавая угрозу для здоровья населения.

Для минимизации антропогенного воздействия на атмосферу региональные власти направили рекомендации крупным промышленным предприятиям снизить объёмы вредных выбросов.

Предприятиям предложено временно скорректировать производственные графики и перейти на менее ресурсоёмкие режимы работы.

Список организаций, находящихся под контролем:

Самара:

АО «Куйбышевнефтепереработка» (КНПЗ).

ОАО «ЕПК Самара».

АО «Группа компаний “Электрощит-ТМ Самара”».

ООО «СКС».

ООО «Завод приборных подшипников».

АО «Самаранефтепродукт».

ОАО ПКК «Весна».

МП г. Самара «ТТУ».

Сызрань:

АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод».

АО «РН-Транс» (две площадки).

АО «Тяжёлый машиностроительный завод» («ТЯЖМАШ»).

АО «Самаранефтепродукт».

Отрадный:

АО «Отрадненский газоперерабатывающий завод».

НПС «Муханово» АО «Транснефть-Приволга» (Бугурусланское РНУ).

Чтобы минимизировать влияние загрязнённого воздуха на организм, специалисты дают следующие рекомендации:

Избегайте длительного пребывания на улице вечером и ночью, когда концентрация вредных веществ достигает максимума.

Проветривайте помещения утром или днём, пока уровень загрязнения ещё невысок.

Используйте средства индивидуальной защиты — маски или респираторы, особенно если вы живёте рядом с промзонами или оживлёнными трассами.

Следите за самочувствием: при первых признаках недомогания — головная боль, кашель, одышка, общая слабость — лучше обратиться к врачу.

Забота о здоровье — важнее всего.

Власти Самарской области призывают население быть внимательными к своему здоровью и соблюдать рекомендации в период действия режима НМУ. В особую группу риска входят дети, пожилые люди и лица, страдающие хроническими заболеваниями дыхательной системы и сердечно-сосудистыми патологиями.

Ситуация находится на контроле у регионального министерства экологии и представителей Роспотребнадзора. За дополнительной информацией можно обращаться к официальным источникам и следить за обновлениями прогнозов состояния атмосферного воздуха.

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