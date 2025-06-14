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Кровля жилого дома горела в Челябинске на 200 квадратных метрах

Кровля жилого дома горела в Челябинске на 200 квадратных метрах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Все произошло рано утром 14 июня в Ленинском районе.

«Загорелся жилой дом на двух хозяев по улице Бобруйской. Самостоятельно эвакуировались 10 человек, в том числе два ребенка», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.

На момент прибытия сотрудников чрезвычайного ведомства горела кровля на площади 200 квадратных метров. Огнеборцы эвакуировали из опасной зоны пожилую женщину, она не пострадала.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. Дознавателям предстоит установить причину пожара.