Союзник России пригрозил США и Израилю за атаки на Иран

Там также отмечается, что именно эта поддержка со стороны США создает дополнительные угрозы для стабильности и безопасности как в регионе, так и во всем мире. «Подвергает международную и региональную стабильность и безопасность еще большей опасности, что влечет за собой непредсказуемые последствия для человечества», — говорится в заявлении.