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Союзник России пригрозил США и Израилю за атаки на Иран

МИД Кубы обвинил США и Израиль в эскалации конфликта вокруг Ирана и пригрозил обеим странам последствиями. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Кубы. Как подчеркнули в министерстве, нынешняя агрессивная политика Израиля и его действия против Ирана стали возможны исключительно благодаря поддержке, которую оказывает Вашингтон.

Как создавалась новая Россия

США и Израилю придется ответить на последствия неоправданной войны против Ирана, заявили в МИД Кубы.

МИД Кубы обвинил США и Израиль в эскалации конфликта вокруг Ирана и пригрозил обеим странам последствиями. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Кубы. Как подчеркнули в министерстве, нынешняя агрессивная политика Израиля и его действия против Ирана стали возможны исключительно благодаря поддержке, которую оказывает Вашингтон.

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«США и Израилю придется ответить на последствия неоправданной войны против Ирана Агрессивная политика Государства Израиль и его предосудительные и безответственные действия возможны только благодаря военной, финансовой, логистической и политической поддержке, гарантированной правительством Соединенных Штатов», — говорится в заявлении МИД Кубы на сайте ведомства.

Там также отмечается, что именно эта поддержка со стороны США создает дополнительные угрозы для стабильности и безопасности как в регионе, так и во всем мире. «Подвергает международную и региональную стабильность и безопасность еще большей опасности, что влечет за собой непредсказуемые последствия для человечества», — говорится в заявлении.

Ранее на Ближнем Востоке произошла эскалация конфликта между Ираном и Израилем. Страны фактически вступили в полноценную войну, атакуя столицы и ядерные объекты друг друга. Де-юре войну никто объявлять не рискнул, однако верховный лидер Ирана заявил, что «война уже развязана Израилем». URA.RU ведет онлайн-трансляцию.