Мурашки, страх и опасение химической катастрофы: как жители Невинномысска пережили ночную атаку дронов

Украинские беспилотники совершили атаку на Невинномысск, пытаясь поразить химический завод «Азот».
Этой ночью в небе над Невинномысском Ставропольского края прогремело не менее десяти взрывов. Изначально об этом журналистам сообщили очевидцы, а спустя время информацию подтвердил главы города Михаил Миненков. Противник пытался атаковать химический завод. При этом сами жильцы на протяжении двух часов продолжали комментировать произошедшее, опасаясь удара по заводу «Азот» и последующей техногенной катастрофы. URA.RU приводит реакцию горожан на произошедшее.
«Прошу убрать все слухи».
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В небе над Невинномысском Ставропольского края в ночь на 14 июня прогремело не менее десяти взрывов. Об этом сначала сообщили местные жители, а затем подтвердил глава города Михаил Миненков в своем официальном telegram-канале. По его словам, на территории края введен режим повышенной готовности из-за активности беспилотников.
«Прошу убрать все слухи, потерь нет, химической опасности нет», — написал Михаил Миненков утром на своем канале. Власти региона также рекомендовали жителям следить за официальными сообщениями и обращаться за помощью по единому номеру экстренных служб «112». Городская администрация пообещала предоставлять актуальную информацию по ситуации.
«Что-то бабахнуло, вы слышали?».
Первое сообщение в комментариях под постом Михаила Миненкова появилось примерно в 3:17 ночи по мск. Тогда местный житель с ником lalala lalala сообщил о странных звуках взрыва, и уже через несколько минут добавил, что они доносились со стороны фабрики. После первого взрыва он также отметил, что не получил никаких оповещений на телефон и решил проверить, о чем пишут другие в соцсетях. В ответ другой пользователь упомянул, что SMS-оповещение ему пришло почти сразу.
«Самое страшное, что не было сирены».
Другие жители также поделились своими наблюдениями. Елена написала, что от неожиданности у нее застучало сердце, а Евгения видела вспышку в стороне бульвара, направленного к трассе. «Она (вспышка) была в стороне бульвара к трассе туда дальше. Самое страшное что не было сирены», — написала Евгения. Максим и Мария упомянули, что слышали грохот в районе автовокзала и на химическом поселке соответственно. Пользователь с ником Dungeon Master написал, что «прямо сейчас что-то бахнуло».
Валентина и другие жители микрорайона МЖК сообщили о громких звуках, а Ангелина добавила, что слышала два взрыва со стороны завода «Азот». Некоторые пользователи упоминали о красных вспышках и последующих звуках беспилотников.
«У меня мурашки, я вижу как сбивают. Я один тут ребенок?».
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Около 3:30 наблюдалась активная фаза: жители сообщали о звуках моторов, стрельбе и последующих взрывах. Елена упомянула пожар на заводе «Азот», хотя Ирина L скептически отнеслась к этой информации, предполагая, что если бы это было так, последствия были бы более серьезными.
К 3:40 обстановка не стала спокойнее. Жители продолжали слышать звуки летящих объектов и взрывов. Кристина сообщила, что противовоздушная оборона сбивает цели, а другие подтверждали продолжение активности атак беспилотников.
К 3:52 наконец заработала сирена, хотя пользователь с ником Йод из отдаленной части города утверждал, что не слышал ее. Причем он честно признался, что ему страшно. «У меня мурашки, я вижу как сбивают… Я тут один ребенок?», — написал 12-летний пользователь.
«Все хорошо, отбили».
К 3:48 Motorider и Аня подтвердили, что объекты в небе продолжают лететь, но были и успокаивающие сообщения о том, что их сбивают. Кристина подтвердила, что ситуация под контролем: «Все хорошо, отбили».
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Саша Рябчунов сообщил, что снял пять взрывов, хотя из-за расстояния мог видеть только вспышки и слышать звук. К 4:07 Deyacas и Вика сообщили о новом объекте в небе, что подтвердилось взрывом.
В 4:11 Газина Г. попыталась успокоить всех, сообщив, что на заводе «Азот» горят только факелы, а не сам завод. Она также упомянула, что ПВО активно работает за ГРЭСом и происходит эвакуация.
В 4:17 Тамара сообщила о дроне, пролетевшем над частным домом в районе ЖК «Гвардейский», а Dingel интересовался о возгорании за заводом «Азот». Игорь Т. пытался успокоить всех, заявив, что ПВО успешно справляется с задачей и нет причин для паники.
В 5:10 Nelibrbr завершила серию сообщений информацией о том, что на заводе «Азот» не происходит ничего критического, подтверждая свои слова видеозаписью. Жители Невинномысска продолжали следить за развитием событий, обмениваясь информацией и поддерживая друг друга в этот напряженный момент.