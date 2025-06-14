Мурашки, страх и опасение химической катастрофы: как жители Невинномысска пережили ночную атаку дронов

Первое сообщение в комментариях под постом Михаила Миненкова появилось примерно в 3:17 ночи по мск. Тогда местный житель с ником lalala lalala сообщил о странных звуках взрыва, и уже через несколько минут добавил, что они доносились со стороны фабрики. После первого взрыва он также отметил, что не получил никаких оповещений на телефон и решил проверить, о чем пишут другие в соцсетях. В ответ другой пользователь упомянул, что SMS-оповещение ему пришло почти сразу.