В Приангарье один человек погиб и трое получили травмы в ДТП с тремя машинами

Инцидент произошел 13 июня в 18 часов на 18 км автодороги Р-255 «Сибирь». По данным ГАИ, водитель автомобиля Mazda Demio во время обгона допустил столкновение с большегрузом Scania Actros. В результате легковую машину отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась со встречным внедорожником Range Rover.