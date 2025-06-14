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В Приангарье один человек погиб и трое получили травмы в ДТП с тремя машинами

В Шелеховском районе в результате столкновения трех автомобилей один человек погиб и трое получили травмы, сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области.

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Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел 13 июня в 18 часов на 18 км автодороги Р-255 «Сибирь». По данным ГАИ, водитель автомобиля Mazda Demio во время обгона допустил столкновение с большегрузом Scania Actros. В результате легковую машину отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась со встречным внедорожником Range Rover.

«В результате произошедшего 55-летняя водитель Mazda погибла на месте ДТП, трем ее пассажирам, в том числе двум несовершеннолетним 14-ти и 17-ти лет, потребовалась помощь медиков», — отметили в правоохранительном ведомстве.

Как писал «Ъ-Сибирь», 12 июня в ночном ДТП в Иркутской области погибли шесть человек. Водитель Lada Granta допустил столкновение с идущим впереди самодельным мини-трактором.