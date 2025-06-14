Jerusalem Post: при ответных ударах Ирана по Израилю пострадали 63 человека

В результате четырёх ракетных ударов, нанесённых Ираном по территории Израиля, погиб один человек и ещё 63 получили ранения. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post, уточняя, что большая часть выпущенных ракет либо была успешно перехвачена, либо не достигла своих целей.