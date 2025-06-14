Jerusalem Post: при ответных ударах Ирана по Израилю пострадали 63 человека

В результате четырёх ракетных ударов, нанесённых Ираном по территории Израиля, погиб один человек и ещё 63 получили ранения. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post, уточняя, что большая часть выпущенных ракет либо была успешно перехвачена, либо не достигла своих целей.
По данным израильского портала Ynet, последняя волна атак пришлась на центральный регион страны. В результате удара травмы лёгкой и средней степени тяжести получили как минимум девять человек, находившихся в зоне поражения.
Кроме того, в результате обстрела было зафиксировано повреждение около шести зданий. Местные службы экстренного реагирования продолжают разбор завалов и оказание помощи пострадавшим.
Ранее сообщалось, что из-за ударов Израиля по Ирану погибли 78 человек. Среди погибших есть высокопоставленные военные, однако основную часть пострадавших составляют мирные жители.