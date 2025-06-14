Российская ПВО уничтожила 66 украинских дронов за ночь

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила 66 украинских беспилотников за ночь. Об этом в субботу, 14 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Сообщается, что 30 дронов было уничтожено над Воронежской областью, еще 10 — над Белгородской. Восемь украинских дронов ликвидировали над территорией Ставропольского края, шесть — над Крымом и еще один над Саратовской областью.
Также 11 беспилотников сбили над акваторией Азовского моря.
— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны.
Ранее стало известно, что в небе над городом Невинномысск Ставропольского края прогремело не менее десяти взрывов. По предварительным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать местное химическое предприятие с помощью БПЛА.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о введении режима беспилотной опасности на территории региона.