ABC: в США поезд на несколько метров протащил грузовик и повредил вокзал

В Соединённых Штатах грузовой состав на несколько метров «протащил» большегруз и повредил здание железнодорожного вокзала, информирует ABC.
Инцидент случился в штате Иллинойс на станции Ла-Грейндж.
Грузовой автомобиль Freightliner пересекал железнодорожный переезд перед движущимся поездом. Состав столкнулся с прицепом грузовика, а затем протащил его по станции.
Фасад знания вокзала получил повреждения. В частности, рухнула одна из колонн.
Движение поездов было приостановлено на шесть часов. В результате сучившегося никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в штате Орегон в Соединённых Штатах во время движения грузового поезда рухнул мост.