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ABC: в США поезд на несколько метров протащил грузовик и повредил вокзал

В результате сучившегося никто не пострадал.

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Источник: Аргументы и факты

В Соединённых Штатах грузовой состав на несколько метров «протащил» большегруз и повредил здание железнодорожного вокзала, информирует ABC.

Инцидент случился в штате Иллинойс на станции Ла-Грейндж.

Грузовой автомобиль Freightliner пересекал железнодорожный переезд перед движущимся поездом. Состав столкнулся с прицепом грузовика, а затем протащил его по станции.

Фасад знания вокзала получил повреждения. В частности, рухнула одна из колонн.

Движение поездов было приостановлено на шесть часов. В результате сучившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в штате Орегон в Соединённых Штатах во время движения грузового поезда рухнул мост.