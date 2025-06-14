Шесть беспилотников сбили над Крымом

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть БПЛА — над территорией Республики Крым, 11 — над акваторией Азовского моря, 30 беспилотников сбили над территорией Воронежской области, 10 — над Белгородской областью, восемь — над Ставропольским крае и один — над территорией Самарской области», — сказано в сообщении.