Шесть беспилотников сбили над Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Новая попытка воздушной атаки отражена системой противовоздушной обороны РФ. По данным Минобороны, за ночь над Крымом, Азовским морем и еще четырьмя регионами России уничтожено 66 беспилотников.
Отмечается. что налет вражеских БПЛА силы ПВО отражали с 20:00 13 июня до 7 утра 14 июня.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть БПЛА — над территорией Республики Крым, 11 — над акваторией Азовского моря, 30 беспилотников сбили над территорией Воронежской области, 10 — над Белгородской областью, восемь — над Ставропольским крае и один — над территорией Самарской области», — сказано в сообщении.
Минувшей ночью ПВО нейтрализовала над Крымом и Черным морем 77 украинских беспилотников, а всего над регионами России были перехвачены и уничтожены 125 вражеских дронов.