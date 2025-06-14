Украина атаковала Россию десятками беспилотников

ВСУ атаковали территории РФ 66 БПЛА.
ВСУ атаковали территории РФ полсотней БПЛА. Силы противовоздушной обороны России за ночь с 13 на 14 июня уничтожили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов различных типов над несколькими регионами страны. Об этом 14 июня сообщает Министерство обороны РФ.
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«В период с 20.00 мск 13 июня до 7.00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Минобороны РФ. Об этом представители ведомства заявили в своем telegram-канале.
В Воронежской области российсике ПВО у ничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов, еще 10 были ликвидированы в небе над Белгородской областью. В Ставропольском крае сбито 8 дронов, над территорией Республики Крым — 6. Один беспилотник был уничтожен в Самарской области, а еще 11 — над акваторией Азовского моря.
Ранее ВСУ атаковали несколько регионов России. Работа ПВО была замечена в Курской и Воронежской областях. О том, как Россия отражает очередную атаку ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.