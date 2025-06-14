Украина атаковала Россию десятками беспилотников

В Воронежской области российсике ПВО у ничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов, еще 10 были ликвидированы в небе над Белгородской областью. В Ставропольском крае сбито 8 дронов, над территорией Республики Крым — 6. Один беспилотник был уничтожен в Самарской области, а еще 11 — над акваторией Азовского моря.