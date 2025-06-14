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После атаки БПЛА на Невинномысск пострадал человек

Обломки дронов упали в промзоне города.

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Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в промзоне Невинномысска. Об этом сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

О беспилотной опасности в регионе местные власти написали в три часа ночи. Владимиров написал, что ПВО отработали по вражеским дронам.

— По оперативным данным, есть пострадавший, оказывается необходимая медпомощь. На месте работают оперативные службы, — заявил губернатор Ставрополья.

Сейчас на месте происшествия проходит обследование территории. На данный момент, по данным властей, беспилотной опасности в Ставропольском крае нет. Мэр Невинномысска Михаил Миненков призвал жителей верить только информации из проверенных источников, отметив, что потерь и химопасности после падения БПЛА нет.