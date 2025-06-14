После атаки БПЛА на Невинномысск пострадал человек

Сейчас на месте происшествия проходит обследование территории. На данный момент, по данным властей, беспилотной опасности в Ставропольском крае нет. Мэр Невинномысска Михаил Миненков призвал жителей верить только информации из проверенных источников, отметив, что потерь и химопасности после падения БПЛА нет.