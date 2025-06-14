ВСУ пытались атаковать БПЛА промпредприятие в Нововкуйбышевске 14 июня

Сегодня ночью, 14 июня 2025 года, в Новокуйбышевске зафиксирован инцидент, связанный с попыткой атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на одно из промышленных предприятий города.
Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
По предварительной информации, дрон был обнаружен в непосредственной близости от объекта.
Благодаря слаженным действиям служб безопасности и оперативного реагирования удалось предотвратить возможное повреждение инфраструктуры.
К счастью, обошлось без пострадавших и серьезного ущерба.
Напоминаем — в случае выявления подозрительных предметов или неопознанных летательных аппаратов необходимо немедленно сообщить об этом в экстренные службы по телефону 112 или 02 (с мобильного — 112).
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