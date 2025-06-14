Омич перевёл более миллиона рублей фальшивому «сотруднику ФСБ»

Горожане продолжают доверять злоумышленникам, выдающим себя за сотрудников правоохранительных органов и банков, сообщают в региональной прокуратуре.
Так, 10 июня 2025 года в отдел полиции № 6 УМВД России по Омску обратился 31‑летний мужчина, которому позвонил «сотрудник ФСБ». Звонивший убедил горожанина перевести средства на «безопасный счёт». В результате омич лишился более 1 млн рублей.
По факту хищения возбуждено уголовное дело, ведутся следственные и оперативно‑розыскные мероприятия по установлению злоумышленников.
В прокуратуре напоминают: если вам звонят якобы сотрудники правоохранительных органов или банков, просят установить чужую программу на телефон или перевести средства на «безопасный счёт» — это мошенники. Немедленно обратитесь в полицию.
С начала 2025 года омские правоохранители зарегистрировали 2 281 факт IT‑мошенничества (в 2024 году за аналогичный срок — 2 440), ущерб превысил 617 млн рублей (в прошлом году — 645 млн).