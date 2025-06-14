Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич перевёл более миллиона рублей фальшивому «сотруднику ФСБ»

Мужчина стал жертвой телефонного мошенника, который убедил его отправить деньги на «безопасный счёт».

Как создавалась новая Россия
Источник: Om1 Омск

Горожане продолжают доверять злоумышленникам, выдающим себя за сотрудников правоохранительных органов и банков, сообщают в региональной прокуратуре.

Так, 10 июня 2025 года в отдел полиции № 6 УМВД России по Омску обратился 31‑летний мужчина, которому позвонил «сотрудник ФСБ». Звонивший убедил горожанина перевести средства на «безопасный счёт». В результате омич лишился более 1 млн рублей.

По факту хищения возбуждено уголовное дело, ведутся следственные и оперативно‑розыскные мероприятия по установлению злоумышленников.

В прокуратуре напоминают: если вам звонят якобы сотрудники правоохранительных органов или банков, просят установить чужую программу на телефон или перевести средства на «безопасный счёт» — это мошенники. Немедленно обратитесь в полицию.

С начала 2025 года омские правоохранители зарегистрировали 2 281 факт IT‑мошенничества (в 2024 году за аналогичный срок — 2 440), ущерб превысил 617 млн рублей (в прошлом году — 645 млн).