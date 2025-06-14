Федорищев: ВСУ пытались атаковать предприятие в Самарской области

Украинские беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске в Самарской области. Об этом в субботу, 14 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Губернатор уточнил, что в результате атаки пострадавших и повреждений нет, на месте работают оперативные службы.
— Уважаемые жители Самарской области, сегодня ночью была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска, — написал Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
Всего за ночь 14 июня российская ПВО уничтожила 66 украинских беспилотных летательных аппаратов.
В небе над городом Невинномысск Ставропольского края прогремело не менее десяти взрывов. По предварительным данным, Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать местное химическое предприятие с помощью беспилотников.