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Федорищев: ВСУ пытались атаковать предприятие в Самарской области

Украинские беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске в Самарской области. Об этом в субботу, 14 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Как создавалась новая Россия

Украинские беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске в Самарской области. Об этом в субботу, 14 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Губернатор уточнил, что в результате атаки пострадавших и повреждений нет, на месте работают оперативные службы.

— Уважаемые жители Самарской области, сегодня ночью была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска, — написал Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

Всего за ночь 14 июня российская ПВО уничтожила 66 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В небе над городом Невинномысск Ставропольского края прогремело не менее десяти взрывов. По предварительным данным, Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать местное химическое предприятие с помощью беспилотников.