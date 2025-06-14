На Рефтинском водохранилище утонула 12-летняя девочка

— Пользуясь возможностью, еще раз призываю и взрослых, и детей быть максимально осторожными на воде. Купаться только там, где разрешено и под обоюдным присмотром, соблюдая меры безопасности и не в глубоких местах, — отметил представитель свердловской полиции Валерий Горелых.