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На Рефтинском водохранилище утонула 12-летняя девочка

В Асбесте утонула 12-летняя школьница.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

На Рефтинском водохранилище в Асбесте утонула 12-летняя девочка. Ее тело уже двое суток ищут водолазы. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, трагедия произошла днем 12 июня.

Школьница Ангелина отдыхала с родителями и бабушкой. Взрослые всего на мгновение отвернулись, но и этого хватило, чтобы девочка утонула.

— Пользуясь возможностью, еще раз призываю и взрослых, и детей быть максимально осторожными на воде. Купаться только там, где разрешено и под обоюдным присмотром, соблюдая меры безопасности и не в глубоких местах, — отметил представитель свердловской полиции Валерий Горелых.

Остается ненайденным и тело жителя Светлого, который утонул у отеля «Рамада» 13 июня.