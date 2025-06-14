На Рефтинском водохранилище утонула 12-летняя девочка

На Рефтинском водохранилище в Асбесте утонула 12-летняя девочка. Ее тело уже двое суток ищут водолазы. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, трагедия произошла днем 12 июня.
Школьница Ангелина отдыхала с родителями и бабушкой. Взрослые всего на мгновение отвернулись, но и этого хватило, чтобы девочка утонула.
— Пользуясь возможностью, еще раз призываю и взрослых, и детей быть максимально осторожными на воде. Купаться только там, где разрешено и под обоюдным присмотром, соблюдая меры безопасности и не в глубоких местах, — отметил представитель свердловской полиции Валерий Горелых.
Остается ненайденным и тело жителя Светлого, который утонул у отеля «Рамада» 13 июня.