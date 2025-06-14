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«Стали бессмысленны»: Иран дал жесткий ответ США

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что действия США сделали переговоры по ядерной программе бесполезными. Его слова приводит иранская телерадиокомпания IRIB.

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МИД Ирана заявил, что переговоры с США бессмысленны.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что действия США сделали переговоры по ядерной программе бесполезными. Его слова приводит иранская телерадиокомпания IRIB.

«США сделали так, что переговоры стали бессмысленны», — передает его слова IRIB. Он обвинил Вашингтон в двойной игре, ссылаясь на поддержку Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности возобновления переговоров с Ираном по ядерной программе после израильских атак. Президент США подчеркнул недопустимость наличия ядерного оружия у Исламской Республики, передает «Царьград».