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За ночь над несколькими регионами России сбили 66 украинских дронов

В период с 20:00 по московскому времени 13 июня до 07:00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Источник: Life.ru

Согласно информации ведомства, 30 БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, 10 — над Белгородской, 8 — над Ставропольским краем, 6 — над Республикой Крым, один — над Самарской областью и 11 — над акваторией Азовского моря.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе в результате атаки пострадавших и повреждений нет. Однако опасность атаки в регионе сохраняется.

Сегодня ночью вражеский беспилотник пытался атаковать предприятие в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, повреждений и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.