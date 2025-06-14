В Иркутской области вдова убитого фельдшера обратилась к главе СКР Бастрыкину

В Следственный комитет России повторно обратилась жительница Иркутской области, выразившая недовольство ходом расследования убийства её мужа — фельдшера скорой помощи из поселка Улькан. КП-Иркутск рассказывала, что трагедия произошла в ноябре 2024 года, когда пьяный пациент во время транспортировки в больницу нанёс медику смертельный удар ножом.
После убийства подозреваемый угрожал расправой водителю скорой и скрылся с места происшествия. Родственники погибшего указывают на затягивание следствия и неполноту проводимых мероприятий. Особое возмущение вызывает тот факт, что следствие игнорирует доводы о необходимости оценки действий работодателя, не обеспечившего бригаду необходимым оборудованием и вторым медработником.
— Ранее Александр Бастрыкин ставил расследование указанного уголовного дела на контроль. В СУ СК России по Иркутской области по данному факту расследуется уголовное дело. Кроме того, региональным следственным управлением организована процессуальная проверка по факту неукомплектованности бригады скорой медицинской помощи, — сообщили в информационном центре Следкома России.
Глава Следственного комитета потребовал от руководителя регионального СУ Анатолия Ситникова предоставить полный отчёт о результатах расследования. Также поставлена задача отчитаться о ходе процессуальной проверки по факту нарушений при организации работы скорой помощи.