В Иркутской области вдова убитого фельдшера обратилась к главе СКР Бастрыкину

В Следственный комитет России повторно обратилась жительница Иркутской области, выразившая недовольство ходом расследования убийства её мужа — фельдшера скорой помощи из поселка Улькан. КП-Иркутск рассказывала, что трагедия произошла в ноябре 2024 года, когда пьяный пациент во время транспортировки в больницу нанёс медику смертельный удар ножом.