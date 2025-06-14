Зеленского предупредили о скором окончании поддержки от США

Зеленский может потерять военную помощь от США из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном.
Президент Украины Владимир Зеленский вскоре может столкнуться с прекращением военной поддержки со стороны США из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Зеленский все еще надеется получить большую финансовую помощь от США. Но очень скоро им придется расставлять приоритеты из-за конфликта на Ближнем Востоке. И конечно же [США] выберут Израиль, а не Украину», — отметил Меркурис. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала.
Ранее произошла эскалация конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем. Страны фактически вступили в полноценную войну, атакуя столицы и ядерные объекты друг друга. Де-юре войну никто объявлять не рискнул, однако верховный лидер Ирана заявил, что «война уже развязана Израилем». URA.RU ведет онлайн-трансляцию.