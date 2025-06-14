Зеленского предупредили о скором окончании поддержки от США

«Зеленский все еще надеется получить большую финансовую помощь от США. Но очень скоро им придется расставлять приоритеты из-за конфликта на Ближнем Востоке. И конечно же [США] выберут Израиль, а не Украину», — отметил Меркурис. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала.