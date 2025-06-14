Миротворец, ядерная истерия и риск Третьей мировой: реакция России на обострение конфликта Израиля и Ирана

«В случае, если это произойдет, мировой рынок нефти будет дестабилизирован, а цены на нефть пойдут резко вверх», — подчеркнул он на своем канале в Telegram. Также сенатор подчеркнул, что пока не ясно, насколько реально осуществить такое перекрытие, особенно через Баб-эль-Мандебский пролив, но даже потенциальные перебои в поставках нефти могут значительно повлиять на мировые цены, возможно, подняв их до 110 или даже 130 долларов за баррель.