Миротворец, ядерная истерия и риск Третьей мировой: реакция России на обострение конфликта Израиля и Ирана

Владимир Путин практически сразу после удара Израиля по Ирану организовал телефонный разговор с лидерами государств.
После того, как Израиль вечером 13 июня атаковал иранские объекты, Россия практически сразу публично осудила действия Тель-Авива. Российский президент Владимир Путин в связи с происходящим оперативно провел телефонные разговоры с представителями обоих стран и выразил надежду, что лидеры продолжат урегулирование своих разногласий мирным путем. В целом российские политики придерживались одной мысли — Израиль грубо нарушает устав ООН. URA.RU приводит основные заявления российской стороны касаемо новой эскалации на Ближнем Востоке.
Путин — миротворец.
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Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с представителями Ирана и Израиля, выступая в роли миротворца на Ближнем Востоке. В беседе с израильским лидером Биньямином Нетаньяху, Путин подчеркнул необходимость мирного решения текущих разногласий между Израилем и Ираном. Он призвал к возобновлению диалога и предложил российское посредничество для деэскалации напряженности.
В разговоре с иранским президентом Масудом Пезешкианом российский президент выразил соболезнования в связи с жертвами израильских ударов и осудил эти действия как нарушение международных норм. Путин подчеркнул готовность России способствовать мирному урегулированию конфликта и предотвратить его дальнейшее обострение.
«Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей. Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем», — подчеркивается в сообщении Кремля.
Масуд Пезешкиан заявил о намерении Ирана дать решительный ответ на агрессию Израиля. Со своей стороны, Нетаньяху описал текущие действия Израиля как критические для национальной безопасности, упомянув о продолжающейся ядерной угрозе со стороны Ирана.
В Кремле чрезвычайно обеспокоены.
В Кремле заявили о серьезной обеспокоенности обострением ситуации на Ближнем Востоке и призвали стороны конфликта к сдержанности. Об этом в ходе общения с журналистами сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
«Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе. Мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. Мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами», — подчеркнули в Кремле, комментируя ситуацию.
Медведев ответил на упреки в нагнетании ядерной истерии.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также прокомментировал ситуацию вокруг Израиля и Ирана. Он ответил на обвинения в нагнетании ядерной истерии, заявив, что его предупреждения о риске ядерного конфликта основаны на реальных угрозах и не являются преувеличением.
«Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Пушков обеспокоен потенциальным ростом цен на нефть.
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Российский сенатор Алексей Пушков выразил обеспокоенность возможным перекрытием Ираном Ормузского пролива и йеменскими хуситами Баб-эль-Мандебского пролива в свете текущего конфликта с Израилем. Он отметил, что такие действия могут серьезно дестабилизировать мировой рынок нефти и привести к резкому увеличению цен.
«В случае, если это произойдет, мировой рынок нефти будет дестабилизирован, а цены на нефть пойдут резко вверх», — подчеркнул он на своем канале в Telegram. Также сенатор подчеркнул, что пока не ясно, насколько реально осуществить такое перекрытие, особенно через Баб-эль-Мандебский пролив, но даже потенциальные перебои в поставках нефти могут значительно повлиять на мировые цены, возможно, подняв их до 110 или даже 130 долларов за баррель.
МИД РФ: мир не должен позволить себе равнодушно относиться к злодеяниям.
Министерство иностранных дел России резко осудило военные ударов Израиля по территории Ирана. В своем официальном заявлении международное ведомство подчеркнуло, что силовые действия Израиля против суверенного государства нарушают Устав ООН и нормы международного права.
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«Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы. Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода злодеяниям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности», — подчеркнули в министерстве.
В МИД РФ также отметили, что атаки Израиля произошли в период работы Совета управляющих МАГАТЭ и перед новым раундом непрямых переговоров между Ираном и США. По мнению российского внешнеполитического ведомства, эти события сорвали многосторонние усилия по снижению напряженности и поиску решений по иранской ядерной программе. Российская сторона заявила, что ответственность за последствия военных действий ложится на руководство Израиля.
Небензя: под угрозой оказались мирные ядерные объекты.
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также назвал недавнюю атаку Израиля на Иран грубым нарушением Устава ООН и международного права. Об этом дипломат заявил на экстренном заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации вокруг Ирана после начала израильской военной операции.
«В ночь на 13 июня Израиль нанес серию масштабных ударов по территории Исламской Республики Иран. Под атакой оказались спящие города, гражданская инфраструктура, а также мирные ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ. Эта ничем не спровоцированная атака, как бы Израиль ни утверждал обратное, представляет собой грубое нарушение Устава ООН и норм международного права», — заявил Небензя на заседании.
По словам российского дипломата, действия Израиля приводят к крайне опасной эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Он выразил обеспокоенность тем, что удары осуществлялись по объектам, находящимся под международным контролем, и подчеркнул необходимость строгого соблюдения норм международного права всеми сторонами конфликта.
Слуцкий опасается третьей мировой войны.
«Мировое сообщество должно предпринять все усилия для прекращения насилия и возвращения сторон к процессу дипломатического урегулирования. Иначе полномасштабная война Ирана и Израиля может воспламенить весь Ближний Восток с перспективой перехода в третью мировую», — отметил депутат в беседе с ТАСС.
Слуцкий напомнил, что ранее Генеральный штаб вооруженных сил Ирана обвинил Израиль в пересечении «всех красных линий». Он подчеркнул, что после этого Тегеран «не видит для себя ограничений в ответных действиях». В качестве символа возможной эскалации глава комитета упомянул подъем «красного флага мести» над мечетью Джамкаран. По его словам, эти шаги вызывают серьезную обеспокоенность из-за риска последствий глобального масштаба.