Полет астронавтов отложен на неопределенный срок из-за проблем с утечкой на Международной космической станции

Отправка в космос первых за последние десятилетия астронавтов Индии, Польши и Венгрии отложена на неопределенный срок из-за проблем с утечкой, а Международной космической станции.
Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявило в четверг, что отложило миссию Axiom 4 на МКС, чтобы проверить давление в кабине на российской стороне орбитальной лаборатории, прежде чем принимать посетителей. Официальные лица подчеркнули, что семь астронавтов, находящихся в настоящее время на космической станции, находятся в безопасности и что это не повлияет на другие операции на борту.
Космическое агентство «Роскосмос» сообщило в пятницу, что утечка в российском сегменте была устранена, сообщило информационное агентство «Интерфакс». Новая дата запуска пока не назначена, пишет The Guardian.
На этой неделе компания SpaceX должна была отправить четырех частных астронавтов на 14-дневную космическую станцию с мыса Канаверал, штат Флорида, но из-за плохой погоды и неполадок с ракетой SpaceX полет был отложен. Затем возникла проблема с утечкой информации на станции.
Трое россиян, находившихся на борту космической станции, недавно осмотрели внутренние стены устаревшего служебного модуля «Звезда», который был запущен в 2000 году, а также соединительный туннель. Они запечатали некоторые участки и измерили уровень текущей утечки, отмечает The Guardian.
«После этих усилий сегмент теперь выдерживает давление», — сообщило НАСА в онлайн-обновлении.
Задержка частной миссии дает НАСА и Российскому космическому агентству дополнительное время «для оценки ситуации» и определения необходимости дополнительных ремонтных работ.
Чартерный космический полет был организован хьюстонской компанией Axiom Space и должен был стать четвертой поездкой Axiom на космическую станцию с платежеспособными клиентами с 2022 года, пишет The Guardian.
«Это правильный шаг», — сказал Кам Гаффариан, исполнительный председатель Axiom Space, в письменном заявлении. «Мы продолжим работать со всеми нашими партнерами, чтобы согласовать новую дату запуска».
Четверо астронавтов во главе с отставным астронавтом НАСА Пегги Уитсон, ныне сотрудницей Axiom Space, останутся на карантине во Флориде. Также планируется, что на борту миссии будет Шубханшу Шукла, пилот ВВС Индии и один из четырех проходящих подготовку астронавтов, отобранных Индийской организацией космических исследований для участия в дебютной миссии Индии с экипажем «Гаганьян», запланированной на 2027 год. 39-летний Шукла станет первым астронавтом, который отправится на МКС из индийского отряда астронавтов. Первым гражданином Индии, слетавшим в космос стал Ракеш Шарма, работавший на советской орбитальной космической станции «Салют-7» и получивший звание Героя Советского Союза в 1980 г.
Планируется, что к миссии Axiom присоединятся Тибор Капу из Венгрии и Славош Узнанский-Вишневский из Польши. Первый из них может стать третьим человеком, родившимся в Венгрии, который когда-либо побывал в космосе (впервые венгр — это был Берталан Фаркаш — попал в космос на советской ракете в 1980 году). Последний станет вторым человеком из Польши, который сделает это. Предыдущий польский космонавт принимал участие в советской миссии в 1978 году, напоминает The Guardian (речь идет о скончавшемся в 2022 году генерале Мирославе Гермашевском).
Как пишет The Guardian, МКС уже более пяти лет сталкивается с трещинами и утечками воздуха в отсеках станции, что, по словам генерального инспектора НАСА, является «серьезным риском для безопасности». Недавний ремонт привел к тому, что НАСА называет «новым признаком давления». Дополнительные подробности не были доступны на данный момент.
НАСА хочет сохранить космическую станцию в рабочем состоянии до 2030 года, прежде чем вывести ее с орбиты. Цель состоит в том, чтобы заменить ее несколькими частными станциями; Axiom Space входит в число компаний, стремящихся заполнить этот пробел.
США отправляют своих астронавтов на МКС на борту космического корабля SpaceX, но Илон Маск, генеральный директор производителя ракет, рано утром в пятницу опубликовал на сайте X сообщение о том, что огромная орбитальная база должна быть выведена из эксплуатации в течение двух лет.
«Существуют потенциально серьезные опасения по поводу долгосрочной безопасности космической станции. Некоторые ее части просто становятся слишком старыми, и очевидно, что со временем этот риск возрастает», — написал Маск. «Несмотря на то, что SpaceX зарабатывает миллиарды долларов на транспортировке астронавтов и грузов на МКС, я, тем не менее, хотел бы официально рекомендовать, чтобы она была снята с орбиты в течение 2 лет».