Полет астронавтов отложен на неопределенный срок из-за проблем с утечкой на Международной космической станции

Планируется, что к миссии Axiom присоединятся Тибор Капу из Венгрии и Славош Узнанский-Вишневский из Польши. Первый из них может стать третьим человеком, родившимся в Венгрии, который когда-либо побывал в космосе (впервые венгр — это был Берталан Фаркаш — попал в космос на советской ракете в 1980 году). Последний станет вторым человеком из Польши, который сделает это. Предыдущий польский космонавт принимал участие в советской миссии в 1978 году, напоминает The Guardian (речь идет о скончавшемся в 2022 году генерале Мирославе Гермашевском).