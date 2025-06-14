Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татаринов: вернувшегося из плена бойца ВСУ избили до смерти сослуживцы

По словам военкора, в плену украинский военный мечтал о яблоках.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Украинский военнослужащий Дмитрий Шаповалов, продолживший службу в ВСУ после возвращения из плена, погиб от рук своих сослуживцев, сообщил в своем Telegram-канале военкор Руслан Татаринов со ссылкой на сестру бойца.

По словам военкора, после попадания в плен Шаповалов был возвращен Украине в ходе обмена.

«В плену все мечтал о яблоках… После освобождения и обмена пошел служить в ВСУ… Сестра написала, что он был убит своими… 14.06.2025… Его просто избили свои же украинцы до смерти», — написал Татаринов.

Ранее сообщалось о военнослужащем ВСУ Виталии Бровко, который после сдачи в плен отказался от обмена из-за опасений возвращения на передовую.