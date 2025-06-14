Татаринов: вернувшегося из плена бойца ВСУ избили до смерти сослуживцы

Украинский военнослужащий Дмитрий Шаповалов, продолживший службу в ВСУ после возвращения из плена, погиб от рук своих сослуживцев, сообщил в своем Telegram-канале военкор Руслан Татаринов со ссылкой на сестру бойца.
По словам военкора, после попадания в плен Шаповалов был возвращен Украине в ходе обмена.
«В плену все мечтал о яблоках… После освобождения и обмена пошел служить в ВСУ… Сестра написала, что он был убит своими… 14.06.2025… Его просто избили свои же украинцы до смерти», — написал Татаринов.
Ранее сообщалось о военнослужащем ВСУ Виталии Бровко, который после сдачи в плен отказался от обмена из-за опасений возвращения на передовую.