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Врачи спасли новосибирца, которому на голову упала коробка передач КамАЗа

Современное оборудование помогло сохранить собственные ткани пациента при тяжелой травме.

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Источник: Freepik

В больнице № 34 успешно провели сложную операцию по восстановлению черепа у новосибирца, пострадавшего при падении на голову коробки передач КамАЗа. Вес коробки превышал 200 килограммов, что вызвало тяжелую травму с повреждением костей и смещением костных фрагментов, сообщили в областном Минздраве.

Современное оборудование операционных ГКБ № 34 позволило врачам провести вмешательство с сохранением собственных тканей пациента, без использования имплантов и дополнительных вставок. Главврач учреждения Ярослав Фролов отметил, что такие операции особенно важны для пострадавших с тяжелыми черепно-мозговыми травмами.

Мужчину доставили в отделение нейрохирургии после несчастного случая на рабочем месте, где коробка передач грузовика упала на его голову. Благодаря квалифицированной помощи медиков, пациенту удалось восстановить целостность черепа и сохранить функции головного мозга.