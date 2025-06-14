Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели помогли заблудившемуся в лесу жителю Башкирии

Спасатели помогли потерявшемуся на горе Малиновая жителю Башкирии.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Вечером 13 июня в службу спасения позвонил турист, потерявшийся при спуске с горы Малиновая в Белорецком районе Башкирии. На поиски молодого человека выехали спасатели госкомитета по ЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

Благодаря хорошему знанию местности и навыкам ориентирования, спасателям удалось быстро найти туриста, несмотря на наступление темноты. К счастью, турист не пострадал, — написал в своем телеграм-канале руководитель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.

Спасатели просят всех туристов, путешествующих по Башкирии, не отправляться в путь без запасов воды и еды, использовать в походе только подходящую обувь и одежду, а также брать с собой средства для разведения костра.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.