Спасатели помогли заблудившемуся в лесу жителю Башкирии

Вечером 13 июня в службу спасения позвонил турист, потерявшийся при спуске с горы Малиновая в Белорецком районе Башкирии. На поиски молодого человека выехали спасатели госкомитета по ЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.
Благодаря хорошему знанию местности и навыкам ориентирования, спасателям удалось быстро найти туриста, несмотря на наступление темноты. К счастью, турист не пострадал, — написал в своем телеграм-канале руководитель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.
Спасатели просят всех туристов, путешествующих по Башкирии, не отправляться в путь без запасов воды и еды, использовать в походе только подходящую обувь и одежду, а также брать с собой средства для разведения костра.
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