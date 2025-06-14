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В Алексеевке Самарской области 14 июня сгорело кафе

Ночью 14 июня в Алексеевке на улице Гагарина сгорело кафе «Очаг».

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Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Ночью в субботу, 14 июня 2025 года, в поселке Алексеевка сгорело кафе «Очаг» на улице Гагарина. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 00:15, сообщает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области.

«Площадь пожара составляла 400 квадратных метров. Незамедлительно были поданы семь стволов “Б”, созданы семь звеньев газодымозащитной службы», — говорится в сообщении.

С огнем боролись сразу несколько пожарных расчетов, среди них ПСЧ №№, 136, 14 и 82 отряда № 34, ПСЧ № 158 отряда № 46 противопожарной службы Самарской области, ПСЧ № 5 Кировского района МЧС России. Локализовать огонь удалось в 1:27, а к 2:14 пламя потушили. Пострадавших и погибших нет.