В Алексеевке Самарской области 14 июня сгорело кафе

Ночью в субботу, 14 июня 2025 года, в поселке Алексеевка сгорело кафе «Очаг» на улице Гагарина. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 00:15, сообщает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области.
«Площадь пожара составляла 400 квадратных метров. Незамедлительно были поданы семь стволов “Б”, созданы семь звеньев газодымозащитной службы», — говорится в сообщении.
С огнем боролись сразу несколько пожарных расчетов, среди них ПСЧ №№, 136, 14 и 82 отряда № 34, ПСЧ № 158 отряда № 46 противопожарной службы Самарской области, ПСЧ № 5 Кировского района МЧС России. Локализовать огонь удалось в 1:27, а к 2:14 пламя потушили. Пострадавших и погибших нет.