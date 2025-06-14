В Алексеевке Самарской области 14 июня сгорело кафе

Ночью в субботу, 14 июня 2025 года, в поселке Алексеевка сгорело кафе «Очаг» на улице Гагарина. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 00:15, сообщает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области.