Ричмонд
+23°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое детей погибли от угарного газа в Кировском районе

Следователи СУ СКР России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Как создавалась новая Россия
Источник: СУ СКР России по Пермскому краю

Как сообщает пресс-служба ведомства, 14 июня в одной из квартир по ул. Охотников обнаружены четверо несовершеннолетних в бессознательном состоянии. По приезде медиков констатирована смерть двум девочкам 2007 и 2010 годов рождения, уточняет telegrem-канал 112. По предварительным данным, несовершеннолетние скончались в результате отравления угарным газом.

Еще двое несовершеннолетних 2011 года рождения госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели и потерпевшие.