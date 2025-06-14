Двое детей погибли от угарного газа в Кировском районе

Как сообщает пресс-служба ведомства, 14 июня в одной из квартир по ул. Охотников обнаружены четверо несовершеннолетних в бессознательном состоянии. По приезде медиков констатирована смерть двум девочкам 2007 и 2010 годов рождения, уточняет telegrem-канал 112. По предварительным данным, несовершеннолетние скончались в результате отравления угарным газом.