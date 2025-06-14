У следствия появилась версия унесшей сотни жизней катастрофы «Боинга»

Однако Браун подчеркивает, что даже если бы закрылки не были выпущены, сваливания все равно можно было бы избежать при увеличении тяги, добавив, что одной из причин могла быть неправильная настройка тяги из-за человеческой ошибки. Она также отметила, что, хотя самолет и был современным, ему было 11 лет, поэтому можно было бы изучить возможность ненадлежащего технического обслуживания.