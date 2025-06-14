Двух человек нашли дрейфующими на реке Иртыш

В Семее спасатели МЧС обнаружили лодку, дрейфующую вниз по течению в 7 км от химзавода, что уточнили в пресс-службе. В плавсредстве с неисправным двигателем находились мужчина 1990 года рождения и женщина 1987 года рождения. Медицинская помощь им не потребовалась. Спасатели эвакуировали людей на берег и провели буксировку лодки.
В ДЧС Акмолинской области напомнили, что основными причинами трагедий остаются купание в нетрезвом виде, отсутствие контроля за детьми и неумение плавать.
Гражданам напоминают основные правила поведения на воде: не оставляйте детей без присмотра; купайтесь только в разрешённых местах; не заплывайте за буйки; используйте спасательные жилеты при нахождении на плавсредствах; не ныряйте в неизвестных местах; не заходите в воду в состоянии опьянения. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье в летний период.