Двух человек нашли дрейфующими на реке Иртыш

Гражданам напоминают основные правила поведения на воде: не оставляйте детей без присмотра; купайтесь только в разрешённых местах; не заплывайте за буйки; используйте спасательные жилеты при нахождении на плавсредствах; не ныряйте в неизвестных местах; не заходите в воду в состоянии опьянения. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье в летний период.