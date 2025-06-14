«112»: Двое детей погибли в Перми, отравившись угарным газом

Сообщается, что в доме на улице Охотников обнаружили четырех детей с признаками отравления. Прибывшие на место медики констатировали смерть двух из них — девочек 2007 и 2010 годов рождения. Сейчас выжившие находятся в больнице, где им оказывают необходимую помощь.