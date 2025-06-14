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«112»: Двое детей погибли в Перми, отравившись угарным газом

Двое детей погибли, отравившись угарным газом в жилом доме в Перми. Об этом в субботу, 14 июня, передает Telegram-канал «112».

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Двое детей погибли, отравившись угарным газом в жилом доме в Перми. Об этом в субботу, 14 июня, передает Telegram-канал «112».

Сообщается, что в доме на улице Охотников обнаружили четырех детей с признаками отравления. Прибывшие на место медики констатировали смерть двух из них — девочек 2007 и 2010 годов рождения. Сейчас выжившие находятся в больнице, где им оказывают необходимую помощь.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает Telegram-канал.

Похожий случай произошел в конце февраля — двое подростков скончались, предположительно, из-за отравления угарным газом. Их тела обнаружили в гараже в городе Балашихе Московской области.