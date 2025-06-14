В Волгограде вандалы расколотили остановочный павильон — видео

Остекленные остановочные павильоны не дают покоя волгоградским вандалам.
Накануне пострадал павильон на остановке Краснознаменской. От огромного — больше человеческого роста стекла — у трамвайной линии осталась только груда осколков.
«Шлем авторам этого перфоманса лучи добра, а добропорядочных граждан просим проявить терпение. Мы обязательно отремонтируем поврежденное остекление и восстановим остановочный павильон в кратчайшие сроки», — пообещал перевозчик.
Волгоградцев попросили не оставаться равнодушными и, став свидетелями подобного безобразия, немедленно сообщать о случившемся в полицию или специалистам транспортного предприятия.
Видео: t.me/tramvaivolgograd.