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В Волгограде вандалы расколотили остановочный павильон — видео

Волгоградцев попросили не оставаться равнодушными и, став свидетелями подобного безобразия, немедленно сообщать о случившемся.

Как создавалась новая Россия

Остекленные остановочные павильоны не дают покоя волгоградским вандалам.

Накануне пострадал павильон на остановке Краснознаменской. От огромного — больше человеческого роста стекла — у трамвайной линии осталась только груда осколков.

«Шлем авторам этого перфоманса лучи добра, а добропорядочных граждан просим проявить терпение. Мы обязательно отремонтируем поврежденное остекление и восстановим остановочный павильон в кратчайшие сроки», — пообещал перевозчик.

Волгоградцев попросили не оставаться равнодушными и, став свидетелями подобного безобразия, немедленно сообщать о случившемся в полицию или специалистам транспортного предприятия.

Видео: t.me/tramvaivolgograd.