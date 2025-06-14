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В Бурятии потушили лесные пожары на площади почти 16 тысяч гектаров

УЛАН-УДЭ, 14 июн — РИА Новости. В Бурятии за прошедшие сутки потушено 11 лесных пожаров на общей площади почти 16 тысяч гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства.

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Источник: © РИА Новости

«Ликвидировано 11 лесных пожаров: в Баунтовском эвенкийский, Иволгинском, Кижингинском, Кяхтинском, Селенгинском и Тарбагатайском районах, на общей площади 15 935 гектаров», — говорится в сообщении.

По данным на утро субботы, в лесах республики за сутки обнаружено 6 возгораний, действует 24 лесных пожара в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Хоринском районах на общей площади более 27 тысяч гектаров. Угрозы населённым пунктам нет.

На тушении работают 536 человек, задействовано 86 единиц техники.

В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено. Места отдыха закрыты для посещения.