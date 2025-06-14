В Бурятии потушили лесные пожары на площади почти 16 тысяч гектаров

По данным на утро субботы, в лесах республики за сутки обнаружено 6 возгораний, действует 24 лесных пожара в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Хоринском районах на общей площади более 27 тысяч гектаров. Угрозы населённым пунктам нет.