В Бурятии потушили лесные пожары на площади почти 16 тысяч гектаров

«Ликвидировано 11 лесных пожаров: в Баунтовском эвенкийский, Иволгинском, Кижингинском, Кяхтинском, Селенгинском и Тарбагатайском районах, на общей площади 15 935 гектаров», — говорится в сообщении.
По данным на утро субботы, в лесах республики за сутки обнаружено 6 возгораний, действует 24 лесных пожара в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Хоринском районах на общей площади более 27 тысяч гектаров. Угрозы населённым пунктам нет.
На тушении работают 536 человек, задействовано 86 единиц техники.
В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено. Места отдыха закрыты для посещения.