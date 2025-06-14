В Германии впервые отпразднуют день немецких ветеранов

Долгое время понятие «ветеран» связывали исключительно с солдатами вермахта, а не с военнослужащими созданного в 1955 году бундесвера. Как отметил глава Ассоциации резервистов Патрик Зенсбург, в послевоенные десятилетия в Германии отсутствовала культура почитания ветеранов.