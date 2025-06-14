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В Германии впервые отпразднуют день немецких ветеранов

Германия впервые проведет официальное чествование ветеранов. Это событие связано с изменение отношения общества к армии после начала конфликта в Украине, сообщает Financial Times.

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Бундесвер был создан в 1955 году и находился под контролем парламента.

Германия впервые проведет официальное чествование ветеранов. Это событие связано с изменение отношения общества к армии после начала конфликта в Украине, сообщает Financial Times.

«В воскресенье Германия впервые со времен Второй мировой войны проведет чествование ветеранов», — передает издание Financial Times. Они добавили, что это станет историческим событием после десятилетий табу на военную тематику.

По словам исследователя из Франкфуртского институт Сары Брокмайер-Лардж, праздник символизирует растущее понимание важности вооруженных сил. Однако в Германии сохраняется осторожность в связи с историческим наследием двух мировых войн.

Долгое время понятие «ветеран» связывали исключительно с солдатами вермахта, а не с военнослужащими созданного в 1955 году бундесвера. Как отметил глава Ассоциации резервистов Патрик Зенсбург, в послевоенные десятилетия в Германии отсутствовала культура почитания ветеранов.

В период холодной войны бундесвер участвовал лишь в гуманитарных миссиях за пределами НАТО. После объединения Германии часть восточногерманских войск была интегрирована в бундесвер.