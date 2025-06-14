Десятки БПЛА на Россию, падение обломков в промзоне: карта ночной атаки

Российские ПВО сбили 66 БПЛА ВСУ.
В ночь на 14 июня дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали более 60 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. Ударам подверглись шесть регионов РФ. Какие территории попали под удар вражеских беспилотников — в карте URA.RU.
Условные обозначенияФото: URA.RUНОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссию ночью атаковали дроны Украины, слышна работа ПВО: онлайн-трансляция.
Шесть регионов пострадали от ударов ВСУ.
С 20:00 по московскому времени 13 июня до 7:00 14 июня силы ПВО зафиксировали и уничтожили 66 БПЛА ВСУ самолетного типа. В частности, 30 дронов были сбиты в небе над Воронежской областью, 10 — над Белгородской областью, 8 — над Ставропольским краем, 6 — в районе Республики Крым, 1 — над Самарской областью, а еще 11 — над акваторией Азовского моря.
Воронежская область.
Системы ПВО на территории двух муниципальных образований Воронежской области выявили и ликвидировали 30 беспилотных летательных аппаратов. По информации, предоставленной губернатором региона Александром Гусевым, в результате происшествия жертв и разрушений на земле не зафиксировано. Угроза атак беспилотников в регионе сохраняется, сообщил Гусев в своем telegram-канале.
Белгородская область.
По данным Минобороны ВСУ, над Белгородской областью сбито 10 БПЛА. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, обин беспилотник сбит над Белгородом.
В результате инцидента жертв и пострадавших нет, отметил он в своем telegram-канале. Вследствие сброса взрывного устройства с дрона незначительные повреждения получила кровля одного из многоквартирных домов. На место происшествия выехали экстренные службы.
Ставропольский край.
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Над регионом сбито восемь БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Атаку подтвердил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.
Обнаружено падение обломков на территории промышленной зоны Невинномысска. сообщил Владимиров в своем telegram-канале. На место происшествия выехали экстренные службы. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.