Десятки БПЛА на Россию, падение обломков в промзоне: карта ночной атаки

С 20:00 по московскому времени 13 июня до 7:00 14 июня силы ПВО зафиксировали и уничтожили 66 БПЛА ВСУ самолетного типа. В частности, 30 дронов были сбиты в небе над Воронежской областью, 10 — над Белгородской областью, 8 — над Ставропольским краем, 6 — в районе Республики Крым, 1 — над Самарской областью, а еще 11 — над акваторией Азовского моря.