Американский предприниматель Илон Маск встречался с представителями российской компании "Космотрас.
Американский предприниматель Илон Маск прервал переговоры с российской компанией «Космотрас», когда узнал стоимость пусковых услуг. Об этом рассказал один из участников переговоров.
«Российская сторона назвала цену, актуальную на то время для такой услуги и после непродолжительных обсуждений Маск с коллегами покинул офис “Космотраса”, — передает РИА Новости слова одного из участников. Собеседник добавил, что после своего ухода, Маск уже не возвращался к переговорам.
Ранее отец Илона Эррол Маск заявил, что НАТО искусственно раздувает образ российской угрозы для поддержания страха в обществе. Он подчеркнул, что совокупная военная мощь альянса значительно превосходит российские показатели, при этом Россия остается готовой к переговорам, передает «Царьград».