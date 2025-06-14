Маск не вернулся к переговорам о ракетах России после того, как узнал цену

«Российская сторона назвала цену, актуальную на то время для такой услуги и после непродолжительных обсуждений Маск с коллегами покинул офис “Космотраса”, — передает РИА Новости слова одного из участников. Собеседник добавил, что после своего ухода, Маск уже не возвращался к переговорам.