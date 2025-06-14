Иран выпустил по Израилю три залпа ракет в течение 15 минут

Ракетные удары Ирана по Израилю стали продолжением операции «Истинное обещание — 3», которую Тегеран начал в ответ на ночную атаку израильских ВВС по иранским объектам. В результате тех ударов пострадали завод по обогащению урана в Натанзе, объекты ПВО в Тегеране и нефтеперерабатывающий завод в Керманшахе. Обе страны ранее привели свои вооруженные силы в повышенную боевую готовность. Израиль атаковал Иран вечером 13 июня.