Иран выпустил по Израилю три залпа ракет в течение 15 минут

Иран выпустил три ракеты в течение 15 минут (архивное фото).
Иран нанес три ракетных удара по Израилю в течение 15 минут. Об этом сообщил израильский новостной портал Ynet.
«Иран выпустил три ракетных залпа по Израилю в течение примерно 15 минут», — говорится в публикации издания. Отмечается, что залпы следовали друг за другом с короткими интервалами. Журналисты, ссылаясь на источники передают, что системы ПВО перехватили «десятки ракет» над северными, центральными и южными районами страны.
Ракетные удары Ирана по Израилю стали продолжением операции «Истинное обещание — 3», которую Тегеран начал в ответ на ночную атаку израильских ВВС по иранским объектам. В результате тех ударов пострадали завод по обогащению урана в Натанзе, объекты ПВО в Тегеране и нефтеперерабатывающий завод в Керманшахе. Обе страны ранее привели свои вооруженные силы в повышенную боевую готовность. Израиль атаковал Иран вечером 13 июня.