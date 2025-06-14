В «Уралкалии» прокомментировали сообщения о задымлении в шахте

Как сообщает компания, на момент задействования плана по локализации и ликвидации аварий в шахте находилось 252 человека. «Весь персонал был выведен из рудника, угрозы для жизни работников нет», — отметили в ПАО «Уралкалий». Очаг задымления был ликвидирован минувшей ночью. Сейчас производство работает в штатном режиме.