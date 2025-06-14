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УМВД: в Краснодаре водителя, сбившего ребенка, заключили под стражу

По ходатайству следствия суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

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Источник: AP 2024

В Краснодаре водителя, сбившего ребенка, заключили под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Напомним, пьяный мужчина на авто наехал на 13-летнего ребенка на самокате в микрорайоне Любимово. Подростка в тяжелом состоянии увезли в больницу, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе допроса мужчина признал свою вину. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП в Краснодаре, где пострадал ребенок. В настоящее время следственные органы СК России по Краснодарскому краю ходатайствуют перед надзорным ведомством о передаче уголовного дела в свое производство.