УМВД: в Краснодаре водителя, сбившего ребенка, заключили под стражу

В Краснодаре водителя, сбившего ребенка, заключили под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Напомним, пьяный мужчина на авто наехал на 13-летнего ребенка на самокате в микрорайоне Любимово. Подростка в тяжелом состоянии увезли в больницу, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе допроса мужчина признал свою вину. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП в Краснодаре, где пострадал ребенок. В настоящее время следственные органы СК России по Краснодарскому краю ходатайствуют перед надзорным ведомством о передаче уголовного дела в свое производство.