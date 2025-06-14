Ричмонд
+23°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чишминском районе мужчина получил ожоги

Сегодня рано утром в селе Санаторий Алкино Чишминского района в двухквартирном бревенчатом доме произошел пожар, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Как создавалась новая Россия

Пожарные МЧС республики и регионального госкомитета по чрезвычайным ситуациям ликвидировали горение.

Во время пожара 29-летний мужчина обжег 20 процентов кожи на спине.

Дознаватель МЧС устанавливает причины инцидента.