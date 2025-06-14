В Чишминском районе мужчина получил ожоги

Пожарные МЧС республики и регионального госкомитета по чрезвычайным ситуациям ликвидировали горение.
Во время пожара 29-летний мужчина обжег 20 процентов кожи на спине.
Дознаватель МЧС устанавливает причины инцидента.
Сегодня рано утром в селе Санаторий Алкино Чишминского района в двухквартирном бревенчатом доме произошел пожар, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.
Пожарные МЧС республики и регионального госкомитета по чрезвычайным ситуациям ликвидировали горение.
Во время пожара 29-летний мужчина обжег 20 процентов кожи на спине.
Дознаватель МЧС устанавливает причины инцидента.