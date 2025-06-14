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В Петербурге солист «Мариинки» напал на охранника театра с пистолетом

Требуя встречи с бывшей девушкой, солист размахивал пистолетом.

Как создавалась новая Россия
Источник: Reuters

В Северной столице солист Мариинского театра устроил два дебоша за один день и угрожал людям пистолетом.

Сразу два инцидента произошли с участием солиста «Мариинки» за один день. Предположительно, это был Григор Вернефр.

В пятницу, 13 июня, солист вызвал такси, а в машине начал громко петь. Водитель автомобиля попросил мужчину не кричать, на что тот достал пистолет и потребовал «не мешать ему отдыхать», сообщает 78.ru.

Позднее стало известно, что в тот же день исполнитель заявился в «Театр на Литейном», чтобы встретиться со своей бывшей девушкой, выступавшей там. Он размахивал пистолетом, а затем напал на охранника.

Ранее в Петербурге гражданка Таджикистана сломала сотруднику полиции несколько пальцев, прищемив их дверью, в ответ на его требование отвезти машину в отделение.