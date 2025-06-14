Угарный газ унес жизни двух детей в Перми: что произошло

При этом еще двое несовершеннолетних, каждый из которых 2011 года рождения, были госпитализированы. На данный момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Следователи уже начали проверку по факту случившегося. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ. То есть, по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.