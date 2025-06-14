Угарный газ унес жизни двух детей в Перми: что произошло

В Перми четверо несовершеннолетних отравились угарным газом. Двое из них погибли. Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается в публикации, все произошло в субботу, 14 июня. Тогда в одной из квартир на улице Охотников были обнаружены четверо несовершеннолетних в бессознательном состоянии. Вскоре на место случившегося прибыла скорая помощь. Она констатировала, что двое подростков уже мертвы.
«По приезду бригады скорой медицинской помощи констатирована смерть двоим несовершеннолетних 2007 и 2010 годов рождения. По предварительным данным, несовершеннолетние скончались в результате отравления угарным газом», — говорится в сообщении.
При этом еще двое несовершеннолетних, каждый из которых 2011 года рождения, были госпитализированы. На данный момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Следователи уже начали проверку по факту случившегося. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ. То есть, по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.
Не менее жуткий инцидент недавно произошел в Подмосковье. Там сильный пожар в жилом доме унес жизни сразу пяти детей. Младшему из них был всего один месяц. Теперь выясняется, по какой причине произошел пожар.